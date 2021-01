Politica 163

San Cataldo, la Lega Salvini Premier aderisce al progetto "3 Colombe"

"Solo il centrodestra unito riuscirà a restituire il vecchio splendore alla nostra città" dichiarano i leghisti Giuseppe Torregrossa e Vania Sparacino

Redazione

12 Gennaio 2021 19:40

La Lega Salvini Premier San Cataldo aderisce favorevolmente al progetto di Bartolo Mangione e della sua lista civica “3 Colombe”. Vediamo infatti positivamente e siamo d'accordo nel volere un sindaco unico per il centro-destra aperto anche alle liste civiche”. Questa è la dichiarazione del Commissario Cittadino della Lega Salvini Premier, Giuseppe Torregossa e dalla sua vice, Vania Sparacino .

“San Cataldo mai come oggi, ha bisogno di competenze e di una squadra forte capace di amministrare bene e che possa agevolmente raccogliere i fondi provenienti da Palermo, Roma e Bruxelles, necessari per risanare il clamoroso buco di bilancio causato dalla precedente Amministrazione. Solo il centrodestra unito riuscirà a restituire il vecchio splendore alla nostra città, dopo essere scivolati su un errore che è costato caro a tutta la cittadinanza e che costerà anni di sacrificio, fin quando il bilancio non sarà risanato. Noi in umiltà siamo pronti ad una nuova avventura che possa restituire serenità ai nostri cittadini. Come Lega ci troviamo da tempo impegnati per la cittadinanza con vari progetti e ci sentiamo maturi, compatti e pronti a vincere le prossime elezioni amministrative”.

