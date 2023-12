Attualita 211

San Cataldo, la Giovane orchestra Sicula per il grande concerto di Natale con ospiti d'eccezione

L'appuntamento è per oggi alle 20:00 Chiesa Madre, saranno presenti anche il soprano Aiera e il tenore Donzella

Redazione

Grande attesa per il tradizionale Concerto di Natale citta di San Cataldo giunto alla sua 11^ edizione continuativa patrocinato dal Comune di San Cataldo in programma per giovedì 28 dicembre 2023. Protagonista dell'evento la Giovane Orchestra Sicula, unica orchestra sinfonica attiva da più di 10 anni del centro Sicilia e che conta membri provenienti da più di 15 città dell'isola nata nel progetto "Giovani in Orchestra".

Ospiti la Corale Polifonica Renzo città di San Cataldo e il Coro gospel femminile Joy's chorus. Ospiti d'eccezione il soprano Liliana Aiera e il tenore Andre Donzella. Presenta Assunta Tirrito. Direzione artistica il maestro Raimondo Capizzi.

Evento reso possibile grazie al supporto della BCC Toniolo e San Michele di San Cataldo, Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Parrucchieria Selina, Liceo Musicale Manzoni-Juvara. L'appuntamento è per oggi alle 20:00 Chiesa Madre di San Cataldo.



© Riproduzione riservata

