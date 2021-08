Politica 71

San Cataldo, la Democrazia Cristiana scende in campo: "Siamo l'unica vera novità"

Grande attivismo e fermento per l'individuazione dei candidati per la formazione della lista

Redazione

09 Agosto 2021 11:33

“A San Cataldo – dichiara il neo Coordinatore cittadino della Democrazia Cristiana, Evaldo Carrubba - anche la rinata DC, dopo un quarto di secolo, sarà presente alla prossima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione della nuova amministrazione attiva, con una lista formata per la gran parte da giovani: liberi professionisti, commercianti, artigiani, ma anche la casalinga, l’imprenditore, l’operaio, che per la prima volta si cimenteranno nell’agone politico proponendosi come vera alternativa a quanti sistematicamente si ripresentano noncuranti dello scempio con cui hanno lasciato il Comune e la Città di San Cataldo. Attorno al nostro progetto, voluto fortemente dal Commissario Regionale della DC, sen. Totò Cuffaro, stiamo riscontrando, in città, grande entusiasmo, particolarmente tra le giovani generazioni e con grande umiltà ci proporremo al servizio della città. A San Cataldo saremo presenti con il simbolo dello scudo crociato, perché fermamente convinti che si è concluso definitivamente il percorso delle elezioni amministrative attraverso la presentazione di liste civiche che rappresentano una sorta di vuoto a perdere, che nascono e spariscono subito dopo le votazioni con il solo obiettivo di trarre in inganno l’ignaro cittadino per fare eleggere il capopopolo di turno. Oggi, al contrario è il momento dei partiti organizzati e costituiti, come la Democrazia Cristiana, che rappresentano garanzia di continuità. Ecco perché ci consideriamo l’unica vera novità nel panorama politico sancataldese.

Con la Delegazione designata, composta oltre che dal Coordinatore cittadino anche dal Coordinatore Giovani, Savio Tumminelli e dalla Coordinatrice Quote Rosa, dott.ssa Savia Racalbuto, abbiamo incontrato quasi tutti i candidati a sindaco – dichiara il neo Coordinatore Cittadino della DC, Evaldo Carrubba - che ci piacerebbe fossero strategici e avveduti. Ad oggi la DC sancataldese non ha preso alcuna decisione in merito al loro sostegno. Valuteremo attentamente la coalizione e i compagni di viaggio che il candidato sindaco si sarà scelto e su cui andremo a indirizzare il nostro voto utile dopo aver analizzato i Programmi e i “Progetti per la Città” che presenteranno e che speriamo particolarmente seri. Il candidato sindaco che sceglieremo dovrà avere grande carisma, visione, capacità di ascolto, di creare alleanze, capacità realizzativa e assenza di condizionamenti precostituiti, perché la nostra Città non si può permettere di continuare ancora a galleggiare con una visione politica di piccolo cabotaggio come è stato fino ad oggi.

E noi – ha concluso Carrubba – giovane classe dirigente della DC di San Cataldo sapremo trarne le debite conclusioni così come non consentiremo a chicchessia di voler utilizzare la nostra lista come mezzo di passaggio per poterli traghettare in Consiglio comunale a discapito di quanti si stanno spendendo per far crescere il nostro partito che vede l’eventuale elezione di ogni singolo consigliere come punto di partenza e non come punto di arrivo per la crescita del nostro territorio che amiamo profondamente.”



