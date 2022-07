Eventi 42

San Cataldo, Ivana Urso e Filippo Chiappara alla mostra Spoleto's Summer Art

Una mostra, questa, che consentirà di spaziare all'interno di varie espressioni

Ivana Urso e Filippo Chiappara artisti di San Cataldo parteciperanno fino al 31 luglio 2022 alla mostra collettiva d'arte SPOLETO'S SUMMER ART che riunisce un gruppo di importanti artisti contemporanei. Ad ospitare l'evento sarà la “Bottega dell'Arte” di Corso Mazzini 55 di Spoleto, La mostra è curata da Massimo Picchiami e Federico Di Patrizi. Si tratta della prima mostra d'arte del circuito espositivo Art22, un percorso espositivo che abbraccia alcune città del Centro Italia come Roma, Terni, Spoleto e Gubbio. Trattasi di artisti selezionati che si muovono in ambito astratto e figurativo, senza trascurare la scultura. In mostra ci sono lavori di Carlo Bacci, Dumitru Budacan, Filippo Chiappara, Cirtita Monica Steliana, Paola Ermini, Luca Gualandris, Marco Muti, Angelo Maiorana, Lidia Privitera, Gianni Santarelli, Grazia Strazzeri, Daniele Sbaffi, Armando Tordoni, Ivana Urso, Miriam Vitiello e Verbena Dominici

Una mostra, questa, che consentirà di spaziare all'interno di varie espressioni e nei tempi turbolenti in cui ci troviamo, l'arte riesce sempre a trovare la sua strada. L'ingresso è libero. La galleria rimarrà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni escluso il lunedì. Consigliato l'uso della mascherina. Per maggiori informazioni si può telefonare al 339 1943484.



