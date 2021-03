Cronaca 1324

San Cataldo, investita mentre camminava sul marciapiedi: donna trasportata in ospedale

La 64enne, nell'impatto, ha riportato diversi traumi al volto e alla testa e una frattura al braccio

Rita Cinardi

29 Marzo 2021 21:31

Una donna di 64 anni è stata investita questa mattina a San Cataldo mentre stava camminando in via Padre Ventura. Un automobilista alla guida di una Smart, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito sul marciapiedi. La donna, per l'impatto, è finita sul parabrezza per poi piombare violentemente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e un'ambulanza del 118. Il medico a bordo ha stabilizzato la paziente che è stata trasportata al pronto soccorso del Sant'Elia. Qui sono stati riscontrati diversi traumi al volto e alla testa e una frattura al braccio.



