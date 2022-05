Attualita 132

San Cataldo, intitolare una piazza all'avvocato Francesco Medico: la proposta dell'associazione culturale

Tale proposta vuole chiaramente rendere omaggio e il giusto riconoscimento all’autore della massima espressione teatrale di carattere religioso

Redazione

Com’è noto la legge italiana prevede la possibilità per enti, associazioni, persone giuridiche e semplici cittadini di domandare all’amministrazione comunale di denominare una nuova strada, una piazza oppure un parco. La richiesta può avere ad oggetto anche l’iscrizione di lapidi commemorative, la dedica di monumenti e la loro realizzazione. Affinché la proposta venga accettata, il nome deve essere comunque ricondotto ad eventi, a soggetti o a luoghi che siano in qualche modo legati alla storia della città o abbiano rilievo in relazione agli interessi della comunità locale e per tale motivo la domanda deve essere opportunatamente motivata oltre che corredata da informazioni storiche, culturali e biografiche.

A tal fine, l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, impegnata da oltre quarant’anni a San Cataldo nella riscoperta, tutela, salvaguardia e valorizzazione della storia locale e delle tradizioni, in particolare quelle religiose, ha inoltrato al Sindaco Gioacchino Comparato, e all’Ufficio Toponomastica del Comune di San Cataldo una istanza che ha per oggetto la proposta di intitolazione di una piazza all’avvocato Francesco Medico, autore della celeberrima Scinnenza sancataldese che l’autore pubblicò, nella seconda metà dell’Ottocento, con il titolo “La Discesa della Croce”.

E’ stato Claudio Arcarese, n.q. di presidente pro tempore, ad inoltrare la richiesta evidenziando che si è pervenuti a tale determinazione su decisione unanime del Consiglio Direttivo e specificando che il luogo pubblico dell’intitolazione sarebbe stato individuato nella scalinata del Complesso Monumentale del Calvario, oggi denominata piazza Calvario, e non è difficile intuirne le motivazioni che sono comunque state dettagliatamente espresse nella relazione allegata all’istanza assieme alle note biografiche di Francesco Medico. Peraltro la sostituzione dell’attuale denominazione di Piazza Calvario in Piazza Avv. Francesco Medico non coinvolge alcun numero civico in quanto trattasi della sola area occupata dalla scalinata monumentale e non l’adiacente via Misteri che la delimita che è, in sostanza, la Strada Provinciale 149.

Tale proposta vuole chiaramente rendere omaggio e il giusto riconoscimento all’autore della massima espressione teatrale di carattere religioso che, da oltre un secolo e mezzo, identifica la comunità sancataldese e la “Città della Scinnenza”, come da più parti ormai riconosciuta. A parere dell’associazione la dicitura esatta potrebbe essere:

Piazza Avv. Francesco Medico (già Piazza Calvario)

Autore de “La Discesa della Croce” (’A Scinnenza)

San Cataldo, A 1802 - Ω 1880

L’avvocato Francesco Medico nacque a San Cataldo in un giorno imprecisato del 1880 e morì, il 27 settembre del 1880 alle ore 2:30, all’età di 78 anni, in condizioni di assoluta indigenza presso il “Ricovero di Mendicità” (la Casa di Ospitalità per anziani presso l’ex Convento dei Cappuccini). E’ stato sepolto presso la cripta della Chiesa di San Francesco (Cappuccini) e i suoi resti mortali giacciono nell’ossario comune ed è per questo che è intendimento dell’Amico Medico la realizzazione di una targa commemorativa lapidea, da apporre con una suggestiva cerimonia, in occasione dell’anniversario della morte, nella parete laterale del piccolo cortile antistante la Chiesa di San Francesco (Ex Convento dei Cappuccini), luogo di sepoltura dello sfortunato autore.



