San Cataldo, intervento ai serbatoi Giorgibello alto e basso: il 6 e 7 dicembre niente acqua in alcune zone

La comunicazione arriva da Caltaqua

Redazione

Proseguono gli interventi previsti dal programma di digitalizzazione, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell’acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 comuni dell’ATI di Caltanissetta” - Piano 2022-2023 (ID 300). Nell’ambito di questi lavori, al fine di realizzare due nodi di settore per i serbatoi Giorgibello alto e basso, a servizio delle utenze del territorio di San Cataldo, necessari per un ulteriore miglioramento della distribuzione nell’area, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che nei giorni di mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre sarà sospesa la programmata distribuzione solo nelle zone Tigli, Platani e Sicilia. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento.



