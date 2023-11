Cronaca 4634

San Cataldo, scoppia incendio in una rosticceria: a causarlo sarebbe stato un corto circuito

Danni ingenti per la rosticceria che allo scoppio dell'incendio era chiusa per la pausa pranzo

Rita Cinardi

Oggi pomeriggio un incendio a San Cataldo ha distrutto la rosticceria di via San Giovanni Bosco. Le fiamme sarebbero di natura accidentale. L'incendio è scoppiato poco prima delle 15 durante la pausa pranzo, quando la rosticceria era chiusa. Subito è stato il panico tra i residenti che, in decine, hanno contattato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati poco dopo. I pompieri hanno spento le fiamme ma il fumo ha annerito totalmente le pareti e i locali non sono più utilizzabili fino a ripristino dei luoghi. Vigili del fuoco e carabinieri hanno effettuato un sopralluogo immediatamente dopo e non sarebbe stato riscontrato alcun segno di effrazione né trovato liquido infiammabile. A causare l'incendio sarebbe stato il corto circuito di un'apparecchiatura elettrica.



