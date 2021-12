Cronaca 580

San Cataldo, in fiamme un appartamento: a causare il rogo un corto circuito

Nell'incendio, domato tempestivamente dai vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito

Rita Cinardi

01 Dicembre 2021 23:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-in-fiamme-un-appartamento-a-causare-il-rogo-un-corto-circuito Copia Link Condividi Notizia

Incendio di un abitazione questa sera intorno alle 22.30 a San Cataldo in via Principe Galletti al civico 7. A fuoco l'appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina. Le fiamme si sarebbero propagate a casa di un cortocircuito in corrispondenza di una lavastoviglie in cucina. Nell'incendio, domato tempestivamente dai vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltanissetta e militari della Tenenza di San Cataldo. Attualmente i vigili del fuoco stanno eseguendo la bonifica per concludere l'intervento. Non sarebbero stati rilevati problemi di staticità ma soltanto di ammaloramento interni.



Incendio di un abitazione questa sera intorno alle 22.30 a San Cataldo in via Principe Galletti al civico 7. A fuoco l'appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina. Le fiamme si sarebbero propagate a casa di un cortocircuito in corrispondenza di una lavastoviglie in cucina. Nell'incendio, domato tempestivamente dai vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltanissetta e militari della Tenenza di San Cataldo. Attualmente i vigili del fuoco stanno eseguendo la bonifica per concludere l'intervento. Non sarebbero stati rilevati problemi di staticità ma soltanto di ammaloramento interni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare