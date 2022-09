Eventi 331

San Cataldo, in Chiesa Madre il concerto "La gloria di Colui che tutto move"

L'iniziativa in in collaborazione col neo arciprete don Alessandro Giambra

Redazione

02 Settembre 2022 10:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-in-chiesa-madre-il-concerto-la-gloria-di-colui-che-tutto-move Copia Link Condividi Notizia

L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, in collaborazione col neo arciprete don Alessandro Giambra, in occasione della Festa della Natività della Beata Vergine Maria, che si celebra l’8 settembre, ha deciso di replicare, sempre in Chiesa Madre, il concerto “La gloria di Colui che tutto move”, che ha già avuto luogo lo scorso mese di aprile, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, con la direzione di monsignor Marco Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma, e trasmesso sulla rete nazionale TV2000 la Domenica di Pasqua.

A dirigere la Polifonica Magnificat Città di San Cataldo sarà il maestro Daniele Riggi che ha curato la preparazione dell’evento assieme al maestro Angelo Pio Leonardi. Le corali parrocchiali cittadine, riunite nella grande Corale Polifonica MAGNIFICAT Città di San Cataldo, sono la “Corale Polifonica Claudio Monteverdi”, diretta dal maestro Augusto Fiore, nata nella parrocchia di Sant’Alberto Magno, il “Resonantiae Camera Chorus” diretto dal maestro Daniele Riggi costituitosi presso l’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo, il “Coro della Parrocchia Cristo Re” diretto da Marzia Alessi, la “Corale Ecclesia Mater” diretta dal Maestro Monica Battaglia e costituita all’interno della Chiesa Madre, Arcipretura di San Cataldo, il “Coro della Parrocchia Santo Stefano” diretto da Maria Amico e il “Coro Maria SS. delle Grazie” diretto da Alda Divita.

Il concerto dell’8 settembre prossimo vuole sottolineare la volontà di non disperdere lo straordinario lavoro portato avanti nei mesi precedenti da maestri, coristi e musicisti che hanno dato vita ad un momento indimenticabile per la comunità sancataldese. Il concerto avrà inizio alle ore 20:00 con la partecipazione di Mons. Marco Frisina che sarà collegato con la Chiesa Madre e trasmesso in diretta sulla emittente televisiva Rete Chiara al canale 188 del digitale terrestre e sui canali social Facebook e YouTube. L’evento è aperto a tutti e tutta la città è invitata a partecipare.



L'Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, in collaborazione col neo arciprete don Alessandro Giambra, in occasione della Festa della Natività della Beata Vergine Maria, che si celebra l'8 settembre, ha deciso di replicare, sempre in Chiesa Madre, il concerto "La gloria di Colui che tutto move", che ha già avuto luogo lo scorso mese di aprile, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, con la direzione di monsignor Marco Frisina, direttore del Coro della Diocesi di Roma, e trasmesso sulla rete nazionale TV2000 la Domenica di Pasqua. A dirigere la Polifonica Magnificat Città di San Cataldo sarà il maestro Daniele Riggi che ha curato la preparazione dell'evento assieme al maestro Angelo Pio Leonardi. Le corali parrocchiali cittadine, riunite nella grande Corale Polifonica MAGNIFICAT Città di San Cataldo, sono la "Corale Polifonica Claudio Monteverdi", diretta dal maestro Augusto Fiore, nata nella parrocchia di Sant'Alberto Magno, il "Resonantiae Camera Chorus" diretto dal maestro Daniele Riggi costituitosi presso l'Oratorio Salesiano "San Luigi" di San Cataldo, il "Coro della Parrocchia Cristo Re" diretto da Marzia Alessi, la "Corale Ecclesia Mater" diretta dal Maestro Monica Battaglia e costituita all'interno della Chiesa Madre, Arcipretura di San Cataldo, il "Coro della Parrocchia Santo Stefano" diretto da Maria Amico e il "Coro Maria SS. delle Grazie" diretto da Alda Divita. Il concerto dell'8 settembre prossimo vuole sottolineare la volontà di non disperdere lo straordinario lavoro portato avanti nei mesi precedenti da maestri, coristi e musicisti che hanno dato vita ad un momento indimenticabile per la comunità sancataldese. Il concerto avrà inizio alle ore 20:00 con la partecipazione di Mons. Marco Frisina che sarà collegato con la Chiesa Madre e trasmesso in diretta sulla emittente televisiva Rete Chiara al canale 188 del digitale terrestre e sui canali social Facebook e YouTube. L'evento è aperto a tutti e tutta la città è invitata a partecipare.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare