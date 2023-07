Attualita 220

San Cataldo, il traguardo di nonna Maria: ha spento 100 candeline

La donna è nata nel 1923, per lei una grande festa

Redazione

Nonna Maria spegne cento candeline. Un traguardo importante per Maria Alessi nata a San Cataldo il 29 luglio del 1923. Un traguardo importante per la nonna sancataldese che ha spento le 100 candeline. Nonna Maria era ancora giovanissima quando perse il marito e con tanti sacrifici ha fatto crescere i suoi due figli: un maschio ed una femmina. La nonnina sancataldese ieri ha gioito nell'avere accanto le persone a lei più intime, in particolare i 5 nipoti ed i 4 pronipoti.



