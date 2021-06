Attualita 1276

San Cataldo, il sogno di Evelyn si è realizzato: voleva raggiungere la casetta di Biancaneve

Evelyn, una ragazza speciale , ha potuto realizzare il suo sogno, grazie alla collaborazione di molti volontari

Redazione

06 Giugno 2021 11:13

Questa è la storia di una ragazza molto speciale, il suo nome è Evelyn. È cresciuta in una bellissima famiglia trattata sempre come una principessa, il suo sogno era quello di raggiungere la casetta di Biancaneve nel bosco, forse per noi che stiamo leggendo potrebbe essere una semplice destinazione, ma con i suoi problemi purtroppo non è stato così semplice, tanto che ha dovuto lottare con se stessa affinché il suo corpo si abituasse a questo stress fisico.

Evelyn ha avuto la fortuna di ritrovarsi tante persone vicine pronte ad aiutarla a realizzare il suo sogno... Grazie a Luciano Carruba ed altre persone del suo gruppo ha avuto la possibilità di allenarsi costantemente facendo lunghe passeggiate. Il grande giorno stava per arrivare, le è stata donata una bellissima maglia con uno dei sette nani di Biancaneve, un po' come la divisa dei supereroi, lei l'ha indossata per superare tutti i suoi limiti fisici. Sveglia presto la mattina del 5 giugno, il clima era perfetto qualche nuvola qua e là che ci proteggeva dal sole, non si muoveva una foglia, giornata ideale per questa lunga passeggiata.

Lungo il percorso Evelyn ha trovato una grande sorpresa, i cartelli con la favola di Biancaneve, ad ogni tappa si fermava per leggere un frammento della storia, più si andava avanti e maggiore era la sua curiosità nel leggere la continuazione, aspettava il famoso bacio del principe o il lieto fine del "vissero felici e contenti"? Non lo sappiamo, certi misteri preferiva tenerli per se, nel frattempo camminava e ancora camminava.

"Eccola! La casetta è qui" esisteva veramente, è stata un'emozione incredibile per lei vederla con i propri occhi! Grazie a Salvatore Cammarata ha trovato sul posto anche i suoi genitori i quali sono stati accompagnati con un fuoristrada. Eravamo tutti felici del suo traguardo, i suoi occhi hanno fatto emozionare tutti, siamo tornati bambini. Sono state molte le persone che hanno partecipato a rendere speciale questo suo giorno, diversi volontari del gruppo tra cui Antonio Todaro con il suo gruppo spontaneo "i sentieri dei folli" hanno acquistato delle statuette con i nani e Biancaneve da posizionare sul posto, è stata donata anche una coppa come premio, una pianta di bonsai per regalarle anche questo bellissimo impegno costante con la natura. Preziosa la collaborazione dei forestali che hanno contribuito a ripulire la casetta ed il sentiero. Inoltre il cammino di Evelyn è stato filmato da Claudio Lipari, Marco Biagio Guarneri e Salvatore Stivala al fine di regalarle anche un bel ricordo da rivedere tutte le volte che vuole tramite un DVD.

Claudio Lipari, a nome di tutto il gruppo ha scritto una lettera che è stata fatta o leggere ad Evelyn. Ecco il testo: "Congratulazioni Evelyn, hai raggiunto il tuo obiettivo, sei arrivata nella casa di Biancaneve! Ti sei impegnata ed allenata per tanti giorni, non ti sei mai arresa nonostante le difficoltà estreme, hai lottato con te stessa affinché il tuo sogno si realizzasse. Il gruppo di escursionisti "I Sentieri dei folli" in collaborazione con "San Cataldo ripartiamo insieme" ha il piacere di donarti questa coppa in segno di profonda stima nei tuoi confronti ma soprattutto per la lezione di vita che hai dato a tutte le persone che si arrendono al primo ostacolo. Cara Evelyn, tu non sei una persona uguale agli altri, sei molto speciale, superiore a gran parte degli esseri umani che si limitano a sopravvivere piuttosto che a vivere la vita al massimo! Grazie di cuore da parte di tutti noi, sei il nostro idolo e ti vogliamo bene!" Video dell'evento: https://youtu.be/t8t-o0NlLn8



