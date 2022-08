Cronaca 260

San Cataldo, il sindaco Comparato: "Inaccettabile che l'ufficio postale resti aperto solo la mattina"

"Già a gennaio scorso, avevo inviato una nota rivolta alla direzione regionale di Poste Italiane in Sicilia"

Redazione

21 Agosto 2022 10:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-il-sindaco-comparato-inaccettabile-che-lufficio-postale-resti-aperto-solo-la-mattina Copia Link Condividi Notizia

“Sono enormi i disagi che sta vivendo, ormai da tempo, la comunità sancataldese, a causa della chiusura degli uffici postali del centro città nelle ore pomeridiane: dall’impossibilità di inviare una semplice raccomandata a quella di beneficiare più in generale dei servizi offerti dalle Poste. Tale situazione provoca, peraltro, assembramenti e problemi di viabilità durante le ore di apertura la mattina. Nel merito, già a gennaio scorso, avevo inviato una nota rivolta alla direzione regionale di Poste Italiane in Sicilia, chiedendo la riapertura pomeridiana, ma purtroppo senza alcun esito. Per questa ragione, nelle scorse ore, ho reiterato la stessa richiesta, chiedendo un intervento immediato sull’orario continuato e un incontro urgente. Reputo scandaloso e inaccettabile, infatti, che una città di oltre ventimila abitanti abbia un ufficio postale che apra solamente la mattina. La nostra città non è disposta a tollerare oltre questo disservizio”. Così, in una nota, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.



"Sono enormi i disagi che sta vivendo, ormai da tempo, la comunità sancataldese, a causa della chiusura degli uffici postali del centro città nelle ore pomeridiane: dall'impossibilità di inviare una semplice raccomandata a quella di beneficiare più in generale dei servizi offerti dalle Poste. Tale situazione provoca, peraltro, assembramenti e problemi di viabilità durante le ore di apertura la mattina. Nel merito, già a gennaio scorso, avevo inviato una nota rivolta alla direzione regionale di Poste Italiane in Sicilia, chiedendo la riapertura pomeridiana, ma purtroppo senza alcun esito. Per questa ragione, nelle scorse ore, ho reiterato la stessa richiesta, chiedendo un intervento immediato sull'orario continuato e un incontro urgente. Reputo scandaloso e inaccettabile, infatti, che una città di oltre ventimila abitanti abbia un ufficio postale che apra solamente la mattina. La nostra città non è disposta a tollerare oltre questo disservizio". Così, in una nota, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare