Politica 225

San Cataldo, il sindaco Comparato: "Le polemiche non mi distraggono, sono qui per continuare il lavoro iniziato"

Il primo cittadino prende posizione dopo le polemiche tra i partiti che sostengono la maggioranza

Redazione

“Non voglio sottovalutare la situazione. Quando sono stato eletto, ho sempre detto ai sancataldesi che sarebbe stata una strada tutta in salita. E in effetti lo è. La politica è fatta di discussioni, di lecite prese di posizione, di partiti e forze che si confrontano, ma un Sindaco, per come intendo io il ruolo, è al servizio della città. Viene eletto per amministrare. In un anno abbiamo fatto tante cose: la ristrutturazione dell'asilo di Corso Unità di Italia, della Lambruschini, l'apertura del CCR, due milioni e cinquecento mila euro di finanziamenti ricevuti, altri quattrocento mila euro di finanziamenti per digitalizzare la macchina amministrativa e, ancora, la sostituzione di caldaie in tanti istituti scolastici; stiamo portando avanti interventi per calmierare la crisi nei confronti di chi è in difficoltà e tanto altro.

Voglio dirlo con chiarezza: non mi distraggono le polemiche che sento. Non mi distraggono, ma non ho più voglia di assistere a teatrini degni di una politica antica, lontana dalle esigenze della gente. Le barricate si fanno sulle idee da portare avanti, non sui posti da assegnare! Chi vuole fare politica deve chiedersi cosa può dare a questa città, non cosa gli spetta! L’intera nazione si sta preparando ad un inverno difficile, come intendiamo affrontarlo? Un anno fa sono stato eletto con un risultato elettorale molto chiaro, che andava oltre i partiti, oltre gli steccati ideologici.

Non voglio pensare che oggi ci siano partiti e forze politiche che stiano lavorando per creare incertezze nella popolazione e far credere che all’interno del Palazzo si trascorra il tempo tra discussioni e chiacchiere degni di una soap! Si sappia che, mentre c’è chi trascorre molto del proprio tempo sui social, con declami ad effetto, incuranti e disinteressati del fatto che tutto ciò possa distrarre dall’immane lavoro che c’è da fare, altri lavorano a testa bassa cercando di risolvere i problemi esistenti e migliorare le condizioni della città, sotto tutti i punti di vista! Ormai è cosa chiara per tutti che non è nel mio costume prestare il fianco alle polemiche, ma bisogna fare chiarezza: sono qui per continuare il lavoro che abbiamo intrapreso, con l'aiuto di tutta la città e con le forze politiche che vorranno starci! Basta con i personalismi!

E’ arrivato il momento che ciascuna forza politica si assuma una responsabilità chiara davanti ai sancataldesi. Chi vuole lavorare per portare avanti azioni concrete per la nostra città, mi troverà sempre in ascolto, ma non permetterò a nessuno di anteporre un proprio vantaggio di parte agli interessi della città, magari pensando ad ipotetiche prossime elezioni! La politica è servizio. SAN CATALDO PRIMA DI TUTTO E TUTTI!”. Così, in una lettera sui social, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.



