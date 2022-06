Attualita 171

San Cataldo, il Rotary presenta un pannello raffigurante l'ex ufficio postale della città

L’opera è stata realizzata, su richiesta del Rotary, da alcuni docenti del Liceo Artistico Juvara Manzoni

Redazione

Questa mattina, nel suo ufficio di Palazzo delle Spighe, il sindaco Gioacchino Comparato e gli assessori Marianna Guttilla, Salvatore Emma, Michele Giarratano e Gabriele Amico, hanno ricevuto una delegazione di soci del Rotary Club San Cataldo composta dal Presidente Giuseppe Carrubba, dal Segretario Gaetano Alù, da Angela Giardina prossimo presidente, i quali hanno presentato alla Amministrazione civica un pannello in ceramica 70x70, che riproduce una porzione dell’originario prospetto dell’ex ufficio postale di San Cataldo. L’opera è stata realizzata, su richiesta del Rotary, da docenti del Liceo Artistico Juvara/Manzoni, prof. Salvatore Li Gotti ed Arch. Luigi Di Salvo, Vicario del plesso di San Cataldo.

L’edificio comunale di Piazza della Repubblica, edificato negli anni cinquanta del 900, come ufficio postale, ospita oggi in deposito, la collezione dei simulacri utilizzati nel corso della Settima Santa, le “Vare”, da oltre quarant’ anni, meritoriamente gestite dall’ Associazione “Giuseppe Amico Medico”, sodalizio guidato da Claudio Arcarese, rappresentato all’incontro da alcuni componenti del Direttivo: Salvatore Gigante, Vincenzo Provenzano, Rosario Tabone e Pasquale Tumminelli. I Rotariani, inoltre, hanno presentato all’Amministrazione civica, la targa turistica predisposta per ricordare l’ex Chiesa dell’Ecce Homo, antichissimo luogo di culto legato alla devozione popolare, al mondo del lavoro nelle miniere e ad alcune curiose tradizioni. L’edificio era ubicato in Via Verga nei pressi del campo sportivo comunale. Il Presidente Giuseppe Carrubba, ha illustrato ai presenti la duplice iniziativa culturale del Rotary, finalizzata alla tutela della memoria storica di due edifici legati al nostro passato. Nei prossimi giorni le due opere presentate, saranno collocate nei rispettivi siti. Il Club Rotary di San Cataldo è stato fondato nell’anno 2006, i soci si occupano di molteplici attività di servizio in favore della comunità cittadina.



© Riproduzione riservata

