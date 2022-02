Attualita 417

San Cataldo, il quartiere San Domenico versa in stato di abbandono: presentata un'interrogazione

A chidere l'intervento dell'amministrazione e ad aver sollevato il problema è il gruppo consiliare "Riprendiamoci la città"

Redazione

“Ancora una volta il nostro gruppo politico di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ è costretto a presentare una interrogazione consiliare per denunciare lo stato di degrado in cui versa la Città, e nello specifico il popoloso quartiere di Mimiani/San Domenico Savio”. E’ quanto scrive in una nota Giampiero Modaffari, consigliere comunale di San Cataldo. “Situazione quella portata all’evidenza dell’amministrazione comunale segno inequivocabile e reiterato di mancata pulizia della zona che si protrae certamente da mesi e mesi.

La via Napoleone Colajanni, accanto al parco giochi del quartiere San Domenico Savio/Mimiani, da oltre tre mesi è totalmente abbandonata a sé stessa così come le strade accanto, mai spazzate, essendo questa situazione una chiara testimonianza dell'incuria, del mancato controllo dell'amministrazione comunale e della pessima gestione della ditta appaltatrice. Sono passati 4 mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, ma nulla è cambiato nella pulizia della Città. Nulla! Un semplice sopralluogo per la Città condurrebbe gli amministratori a constatare come quanto segnalato sia simile ad altre decine e decine di situazioni dislocate nel nostro territorio cittadino.

Il nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, dopo avere sperato che cambiasse qualcosa rispetto alla precedente gestione commissariale, continua nostro malgrado a constatare che la problematica del decoro della Città si acuisce ogni giorno sempre più con l’incremento costante dei rifiuti non raccolti, il mancato spazzamento delle vie secondo la tempistica stabilita dal contratto, la mancata pulizia delle caditoie ed effettuazione dello scerbamento, che ricordiamo deve essere eseguito contestualmente allo spazzamento delle vie, così come innumerevoli ulteriori inadempienze del contratto di appalto. Per tali ragioni abbiamo presentato una interrogazione”



