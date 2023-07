San Cataldo, il pianista Angelo Amico si candida per Piano City Napoli e chiede il supporto del territorio

San Cataldo, il pianista Angelo Amico si candida per Piano City Napoli e chiede il supporto del territorio

Il suo brano potrebbe essere scelto quale sigla ufficiale se otterrà elevati consensi dal web

Redazione

C'è anche Angelo Amico, 24 anni di San Cataldo, tra i compositori finali per decidere quale sarà la sigla ufficiale del festival Piano City di Napoli. L'esibizione del sancataldese è ben visibile e per ottenere il risultato chiede il supporto di tutti perché la decisione della commissione ricadrà su coloro i quali hanno ottenuto più consensi web. Il brano suonato da Amico valorizza il pianoforte e nello stesso tempo coinvolge l'ascoltatore nella musica.

Per votare basta cliccare su http://www.pianocitynapoli.it. Le votazioni sono aperte fino al 20 agosto.



