San Cataldo, il movimento Le Spigne e il Collettivo Letizia: "L'amministrazione va avanti con l'appoggio del centrodestra"

I rappresentanti dei due movimenti continuano a discutere sugli sviluppi futuri della politica locale

Redazione

Nei giorni scorsi gli esponenti del Movimento civico Le Spighe e del Collettivo Letizia si sono incontrati per fare il punto sull’attuale situazione politica sancataldese e discutere dei futuri sviluppi. Si è preso atto che l’attuale composizione della maggioranza a sostegno dell’amministrazione non rispecchia affatto il risultato elettorale.

I due movimenti politici concordano sul fatto che il voto dei sancataldesi è stato stravolto ed è stata condotta una azione politica minimale, priva del contributo dei due più grossi raggruppamenti politici che hanno vinto le scorse elezioni comunali. “A nostro parere occorre tentare di riprendere una azione politica più qualificata, facendo chiarezza su un continuo appoggio dei voti del centro destra, che, invece, le elezioni le hanno perse".

Nell'attuale contesto – prosegue la nota – non è tuttavia mai venuto meno l’impegno costante e qualificato degli esponenti del Movimento Le Spighe, i quali pure dall’opposizione stanno continuando a portare avanti il percorso intrapreso, nell’interesse esclusivo della cittadinanza. Prova ne siano i frequenti interventi in Consiglio Comunale, anche con svariate interrogazioni e mozioni, su tasse, scuola, sanità, gestione dei rifiuti e altre tematiche di interesse collettivo.



