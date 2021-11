Politica 287

San Cataldo, il movimento Le Spighe: "Soddisfatti per deleghe assessoriali a Salvatore Emma"

"Urbanistica,lavori pubblici e alloggi popolari- scrive l'avvocato Falzone – sono settori delicati dell’azione amministrativa comunale"

Redazione

06 Novembre 2021 14:19

“A nome del movimento civico Le Spighe esprimo soddisfazione per le deleghe assegnate dal sindaco Gioacchino Comparato all’assessore Salvatore Emma”. Parla l’avvcato Salvatore Falzone, coordinatore politico del movimento Le Spighe. “Urbanistica,lavori pubblici e alloggi popolari- continua – sono settori delicati dell’azione amministrativa comunale. Richiedono impegno, sacrificio ed esperienza. In questo senso il criterio delle competenze individuato dal sindaco per l’attribuzione degli incarichi in giunta è stato pienamente rispettato. Inoltre – aggiunge Falzone – rivolgo un sentito ringraziamento al sindaco per avere accolto le nostre ulteriori richieste assegnando anche le deleghe alla Tradizione, all’Identità e al Turismo. Si tratta a ben vedere di una decisione che tiene conto dell’anima culturale del nostro movimento. È anche un riconoscimento al lavoro svolto negli anni con generosità e passione. La vita di una comunità si fonda sulla propria identità (che rappresenta l’insieme delle caratteristiche peculiari di un popolo) e sulla tradizione, intesa come complesso valoriale di usi e costumi che ne sorregge il cammino spirituale nel rispetto delle proprie radici. L’importanza e l’ampiezza di tali deleghe – conclude l’avv. Falzone – consentirà di realizzare un’articolata programmazione ricca di iniziative culturali. La settimana prossima si terrà un’assemblea del movimento per pianificare il lavoro che ci attende”.





