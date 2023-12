Politica 333

San Cataldo, il Collettivo Letizia sollecita le elezioni anticipate: "Parte della coalizione eletta è all'opposizione"

Il rappresentante dell'associazione si è fatto portavoce del generale scontento e della delusione dei cittadini

Redazione

Il Collettivo Letizia, consapevole dell’attuale situazione politico-amministrativa di San Cataldo, si fa portavoce del generale scontento e della delusione dei cittadini che hanno partecipato con speranza ed entusiasmo all’ultima competizione elettorale. "Da più parti si avverte - spiega Gianfranco Cammarata - la necessità che al governo della città ci sia un'amministrazione che rispecchi fedelmente la scelta degli elettori, un punto fondamentale per la salute della democrazia".

Da circa un anno, la più corposa fetta di rappresentanza politica votata dagli elettori è all’opposizione. "Il governo deve essere invece l’espressione diretta della volontà popolare, così come emerso dalle urne. Siamo di fronte ad una situazione di preoccupante deviazione politica, innaturale e insostenibile. I principi democratici - proseguono dal Collettivo Letizia - richiedono sempre chiarezza e coerenza tra il risultato elettorale e la composizione del governo. Noi crediamo che sia giunto il momento di agire in questo senso perché la democrazia si attua attivando processi condivisi che rafforzano la fiducia dei cittadini nel sistema politico".

Il Collettivo Letizia, quindi, sollecita un cambiamento nell'attuale configurazione amministrativa con l’obiettivo di ricomporre l’amministrazione comunale rendendola corrispondente all’originale disegno elettorale. Ecco perché il Collettivo Letizia si impegna a promuovere una serie di incontri con tutte le forze politiche, per ristabilire un equilibrio che rispetti la volontà degli elettori.



