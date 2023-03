San Cataldo, i simulacri esposti in Chiesa Madre sfileranno nella processione de "I piccoli misteri"

San Cataldo, i simulacri esposti in Chiesa Madre sfileranno nella processione de "I piccoli misteri"

Il tradizionale appuntamento è fissato per martedì santo alle ore 19, quest'anno i momenti salienti saranno tre

Redazione

Anche quest’anno l’associazione culturale SS. Passione di Cristo torna a essere protagonista della settimana santa sancataldese. Il Martedì Santo 4 Aprile 2023 alle ore 19.00 i simulacri, che dal 26 Marzo sono esposti presso la Chiesa Madre di San Cataldo, sfileranno nella processione de “I Piccoli Misteri”, tradizione inaugurata con grande partecipazione lo scorso anno.

Quest’anno tre saranno i momenti salienti: “‘A Nisciuta”, presso la piazza Mons. Cataldo Naro (Chiesa Madre), " ‘U Cristu nill’urna” con una sosta alla Rettoria “S. Maria della Catena” e il momento finale con “L’Urtimu Salutu” al Santuario S. Maria delle Grazie (Convento). Ad arricchire la processione la presenza di tre nuovi simulacri e, per la prima volta, la partecipazione del clero oltre alla preziosa presenza delle bande “Libera Ass. Sancataldese” diretta dal Mº Enzo Calabrese, “I fiati della GOS” diretta dal Mº Raimondo Capizzi e il Corpo bandistico musicale “G. Verdi” di Caltanissetta diretto dal Mº Maria Ivana Stella.

L’associazione desidera ringraziare l'amministrazione Comunale nella persona del sindaco Avv. Gioacchino Comparato, l’Associazione Culturale "Giuseppe Amico Medico" APS rappresentata da Claudio Arcarese in qualità di presidente e tutti gli sponsor, senza i quali la riuscita di questo evento non sarebbe stata possibile.





