San Cataldo. I centristi di Tradizione e Futuro pronti a nuove sfide: "Saremo centrali"

"Oggi, legittimati dall’ottimo risultato elettorale del gruppo, continueremo a favorire una pacificazione politica"

04 Novembre 2021 09:41

Le elezioni comunali a San Cataldo ci hanno visti fortemente protagonisti quali elaboratori di un patto amministrativo che, partendo dalla difficile situazione economica dell’ente, mirasse a rappresentare un'idea amministrativa per il prossimo futuro e che puntasse ad una distensione del confronto politico, col superamento delle aspre contrapposizioni alle quali si è assistito nel passato, legate, talvolta, più ad aspetti personali che politici.

Oggi, legittimati dall’ottimo risultato elettorale del gruppo, continueremo a favorire una pacificazione politica ritenuta indispensabile in ragione di un paese in dissesto finanziario. Il risultato elettorale ci ha assegnato il ruolo di minoranza, al quale intendiamo assolvere con la stessa serietà, serenità e determinazione che ha connotato fin qui il nostro agire.

Tradizione e Futuro, che a breve si strutturerà, viene definito un movimento “centrista e moderato”, aggiungiamo inoltre che, data la piena legittimazione elettorale, si propone di svolgere un ruolo “centrale” nella politica cittadina, esercitando, nel pieno rispetto del mandato elettorale del neo eletto consigliere comunale Vincenzo Naro, la funzione di controllo politico in un'ottica responsabile, migliorista e di certo costruttiva. Il nostro grazie va a Claudio Vassallo, che ha condotto una gran bella campagna elettorale, risultando molto apprezzato, portando la coalizione al ballottaggio, a testa alta e con la pacatezza che lo contraddistingue. Concludiamo facendo nuovamente l'augurio di buon lavoro al nuovo Sindaco.



