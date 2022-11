Eventi 418

San Cataldo: grande successo per il concerto dell'Ensemble Hemiolia Consort

L'esibizione musicale si è tenuta nella chiesa Sant'Alberto Magno

Redazione

Grande successo di pubblico e critica per il Concerto tenuto dall’Ensemble Hemiolia Consort il 19 novembre nella chiesa di Sant'Alberto Magno di San Cataldo alle ore 20.00 in cui sono state eseguiti brani di Bach, Pachelbel e L. Boccherini. In particolare è stato eseguito lo Stabat Mater di quest’ultimo op. 61 G 532 per soprano, contralto, tenore, archi e b.c. composto intorno al 1800-1801. L’opera infatti fu scritta in un primo momento per soprano solo e ensemble strumentale e ma ebbe nel corso degli anni diversi rifacimenti e modifiche per adattarlo alle nuove esigenze editoriali ma anche al gusto musicale.

L’introduzione di un movimento iniziale cioè una Sinfonia op. 35 n°4 rispetto alla versione originale del 1781, infatti l’autore cambia la struttura generale dell’opera anche in merito alla tessitura delle parti vocali, alle dinamiche e alla struttura ritmica, tutto in funzione di una modifica “collettiva” degli archi dal carattere corale e orchestrale. La manifestazione rientra nell’ambito dei festeggiamenti di S. Alberto Magno patrono medesima della parrocchia. L’Hemiolia Consort è un gruppo vocale e strumentale di recente costituzione formato da musicisti professionisti che vantano al loro attivo numerosi concerti nel territorio nazionale.

Il singolare termine “Hemiolia” indica nel linguaggio musicale “un mutamento nella scansione ritmica” ed è stato impiegato in tutte le epoche della storia della musica europea a partire dal '300. Nel '600 la troviamo ad esempio nella musica di Monteverdi, in quella di Arcangelo Corelli, nei compositori della seconda metà del '600 francese, nel '700 in Vivaldi, Haendel , talvolta anche in Bach e in Mozart. Nell'800 in Brahms e altri fino a giungere alla musica spagnola. L’ensemble è formato da: Marcella Ivana Stringi soprano, Rosa Maria Chiarello mezzosoprano, Michele Augusto Fiore tenore, Gaetano Costa violino, Roberta Licalsi violino, Andrea Alessi viola, Laura Verde violoncello, Giusy Rita Terrana contrabbasso e Paola Gabriella Milazzo pianoforte/clavicembalo.



