San Cataldo, gli ex allievi Don Bosco si ritrovano per il 73 convegno annuale

San Cataldo, gli ex allievi Don Bosco si ritrovano per il 73 convegno annuale

L’Unione di San Cataldo conta più di 100 associati e risulta tra le prime due più numerose Unioni della Sicilia

Dopo 4 anni, causa pandemia, tornano a riunirsi in presenza gli Exallievi dell’Unione di San Cataldo per celebrare il loro 73º Convegno Annuale che quest’anno tratterà il tema: “L’impegno del Laico nella Chiesa” che avrà come relatore Luciano Arcarese, salesiano cooperatore. “Penso che tra gli effetti negativi della pandemia ci sia quello di aver interrotto tante belle tradizioni- sottolinea Totò Iacona, presidente della locale Unione- lentamente ma con decisione si cerca di ripigliare il discorso e, come diceva qualcuno, da dove eravamo rimasti”.

L’ultimo Convegno Annuale, il 72°, dell’Unione Exallievi si è celebrato il 06 maggio 2018. Il programma prevede il saluto del Direttore della Casa, Don Edoardo Cutuli, ed a seguire il saluto della Presidenza Regionale degli Exallievi. Dopo la relazione del Presidente Salvatore Iacona, i lavori continueranno con la presentazione del tema. L’Unione di San Cataldo conta più di 100 associati e risulta tra le prime due più numerose Unioni della Sicilia e anche dell’intero territorio nazionale. Contestualmente al convegno i tesserati all’Unione saranno chiamati a rinnovare il Consiglio di Presidenza. Dovranno essere eletti il Presidente e 6 consiglieri. Per la presidenza si va verso la riconferma di Iacona, mentre per il Consiglio questi sono i nomi dei candidati: Jose Famiano, Salvatore Ficarra, Rosetta La Tona, Salvatore Martorana, Renzo Modaffari, Domenico Nicosia, Gaetano Palermo, Francesca Picone, Sergio Pirrera, Dario Provvidenza e Maurizio Valenti. È la prima volta che tra i candidati per il consiglio ci sono delle presenze femminili (Rosetta La Tona e Francesca Picone).

Gli exallievi, assieme a tutta la Famiglia Salesiana, si apprestano a vivere un periodo di importanti celebrazioni: il 6 dicembre 1924 arrivarono a San Cataldo i primi Salesiani. I cento anni di storia dei figli di Don Bosco hanno positivamente segnato la nostra Città, è doveroso ripercorrere le tappe di questa importante storia; sono già iniziati i preparativi per questo evento che vedrà coinvolta l’intera Città per un anno intero, a partire dal 6 dicembre 2024. Per giugno 2025 si è programmata una visita a San Cataldo del Rettor Maggiore dei Salesiani don Ángel Fernández Artime (decimo successore di Don Bosco).



