Politica 107

San Cataldo. Gabriele Amico nuovo assessore, il sindaco: "Per noi una figura di spicco"

Il neo assessore subentra al dimissionario Marco Andaloro, che si prepara per la nuova avventura delle elezioni regionali

Redazione

“Entra nella nostra giunta una nuova figura di spicco, si tratta di Gabriele Amico, classe ‘84, sposato e padre di una bambina. Lavora come ottico presso la propria attività. Amico collabora da tempo con diverse associazioni impegnate nel mondo del sociale e il suo impegno in politica è di lunga data, è stato infatti segretario provinciale dei Giovani democratici, segretario cittadino del Partito democratico ed è attualmente vice segretario provinciale del Pd. Il neo assessore subentra al dimissionario Marco Andaloro, che si prepara per la nuova avventura delle elezioni regionali. A lui vanno quindi le deleghe alle Politiche Sociali, Sport e Politiche Giovanili, Digitalizzazione e innovazione, Mobilità e trasporti”. A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

“Ringraziamo Andaloro per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato di assessore e per il servizio reso a tutta la comunità sancataldese. Al nuovo assessore Amico le nostre congratulazioni e un augurio di buon lavoro, certi che saprà portare avanti al meglio il lavoro fin qui svolto e dare ulteriore linfa alla nostra Amministrazione" conclude Comparato.



