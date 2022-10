Cronaca 2390

San Cataldo, giovane scomparso: in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine

Carabinieri, vigili del fuoco e Forestale stanno cercando il trentaquattrenne in contrada Roccella

Redazione

Da ieri mattina sono in corso le ricerche di Rosario Manuguerra, 34 anni di San Cataldo. L'uomo si è allontanato dalla sua abitazione e non ha fatto più ritorno. Carabinieri, vigili del fuoco e Forestale stanno cercando il trentaquattrenne in contrada Roccella dove l'ultima volta sarebbe stato avvistato. Chiunque dovesse vederlo può contattare il numero di emergenza unico 112. I familiari sono in apprensione per la scomparsa del giovane.



