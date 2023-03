San Cataldo, giovane ai domiciliari sorpreso con la droga nascosta in un videogioco e in un mobiletto: arrestato

Cronaca 1779

Nel corso della perquisizione sono stati trovati quasi 50 grammi di hashish, coltelli intrisi di sostanza stupefacente e soldi contanti

Rita Cinardi

Un 24enne di San Cataldo, G.D. le iniziali, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, è stato sorpreso, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, in possesso di hashish. Il ventiquattrenne, che si trovava a casa insieme al fratello e alla fidanzata di quest'ultimo, inizialmente avrebbe consegnato spontaneamente 1,2 grammi di hashish dicendo di non averne altra. Stessa cosa aveva fatto il fratello, estraendo dagli slip un quantitativo simile. A quel punto però i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione trovando, grazie al fiuto dell'unità cinofila, altri 2,4 grammi all'interno di un videogioco, 45 grammi in un mobile del bagno, 3 coltelli di piccole dimensioni ancora intrisi di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento della droga e 220 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato dal gip Emanuela Carrabotta e sono stati disposti nuovamente i domiciliari con braccialetto elettronico. Il ventiquattrenne è difeso dagli avvocati Dino Milazzo e Martina Vurruso.



