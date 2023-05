Cronaca 337

San Cataldo, erba alta e degrado nelle scuole. Le Spighe: "L'amministrazione intervenga immediatamente"

I componenti del movimento hanno riscontrato una gravissima situazione di degrado

Redazione

11 Maggio 2023 12:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-erba-alta-e-degrado-nelle-scuole-le-spighe-lamministrazione-intervenga-immediatamente Copia Link Condividi Notizia

"Sono numerosissime le segnalazioni che abbiamo ricevuto in merito allo stato in cui versano le aiuole delle scuole cittadine. Il nostro gruppo ha effettuato dei sopralluoghi in alcune delle scuole e la situazione che abbiamo rilevato è assolutamente di degrado". Ad evidenziare la situazione poco consona sono i componenti del movimento "Le Spighe". Quando è stata fatta l'ultima operazione di scerbatura? L'amministrazione è consapevole dei rischi di incendio e sanitari (insetti, accumulo di pollini, oltre che covo di spazzatura) che si stanno correndo? Chi deve presidiare all'interno dell'ente che vengano effettuate queste attività? L'assessore all'ambiente e l'assessore alla scuola sono consapevoli della situazione? Se si, perchè non è stato fatto nulla? "Se no, è gravissimo perchè entrambi dimostrano mancanza di presidio delle problematiche cittadine. Chiediamo all'Amministrazione di attivarsi celermente. Le foto del post sono state scattate nella giornata di oggi", concludo i componenti del movimento civico.



"Sono numerosissime le segnalazioni che abbiamo ricevuto in merito allo stato in cui versano le aiuole delle scuole cittadine. Il nostro gruppo ha effettuato dei sopralluoghi in alcune delle scuole e la situazione che abbiamo rilevato è assolutamente di degrado". Ad evidenziare la situazione poco consona sono i componenti del movimento "Le Spighe". Quando è stata fatta l'ultima operazione di scerbatura? L'amministrazione è consapevole dei rischi di incendio e sanitari (insetti, accumulo di pollini, oltre che covo di spazzatura) che si stanno correndo? Chi deve presidiare all'interno dell'ente che vengano effettuate queste attività? L'assessore all'ambiente e l'assessore alla scuola sono consapevoli della situazione? Se si, perchè non è stato fatto nulla? "Se no, è gravissimo perchè entrambi dimostrano mancanza di presidio delle problematiche cittadine. Chiediamo all'Amministrazione di attivarsi celermente. Le foto del post sono state scattate nella giornata di oggi", concludo i componenti del movimento civico.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare