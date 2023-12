Attualita 279

San Cataldo, ecco le ragioni dei docenti per il mantenimento dell'autonomia della scuola Carducci

La battaglia della classe dirigente per un istituto che è sede dell'Osservatorio sulla dispersione scolastica

Redazione

Il Collegio dei Docenti della scuola secondaria di primo grado "Carducci" di San Cataldo, a seguito della seduta del 26 ottobre, ha approvato all’unanimità la proposta di mantenere l’autonomia e la personalità̀ giuridica e il non smembramento della scuola media con le seguenti motivazioni: la presenza stabile di una dirigenza, di un unico corpo docente e di un direttore dei servizi generali e amministrativi permette di dialogare in maniera efficace con l’utenza e di risolvere con tempestività̀ i problemi che emergono all’interno dell’ istituzione scolastica cosa che mette in atto i principi di efficacia ed efficienza che stanno alla base di ogni Amministrazione pubblica.

La nostra istituzione, nata nel 2001 dalla stessa volontà politica che oggi intende separarla, è cresciuta nel corso degli anni garantendo agli alunni continuità, condivisione di intenti, un’unica vision, stessa progettualità in entrambi i plessi. In quanto scuola polo per la formazione dei docenti dell’ambito 4, scuola sede di tirocini di vario genere, sede dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica, è stata in grado di offrire al territorio opportunità di crescita e sviluppo. In quanto titolare di Indirizzo musicale ha promosso e avviato, dal corrente anno scolastico, i percorsi musicali in entrambi i plessi.

Un elenco di motivazioni da parte dei docenti per chiedere il mantenimento dell’unione dei due plessi al fine di continuare a garantire agli studenti dell’intera cittadina equità, qualità e pari opportunità.



