Attualita 284

Rifiuti a San Cataldo, consiglieri comunali del Pd presentano mozione per migliorare il servizio

La mozione è stata presentata da Francesca Cammarata e Marco Cataldo

Redazione

13 Gennaio 2022 17:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-due-consiglieri-comunali-del-pd-presentano-mozione-per-migliorare-il-servizio Copia Link Condividi Notizia

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera, hanno presentato una mozione con l’obiettivo di migliorare il sistema di conferimento dei rifiuti attraverso una più efficiente comunicazione delle variazioni del calendario da parte dell’Ente Comunale e della ditta affidataria. Inoltre si chiede che i cittadini residenti in zone non servite dal sistema porta a porta possano conferire tutti i rifiuti correttamente differenziati presso i punti mobili senza doversi attenere al calendario previsto per il porta a porta e in orari congrui, anche al di fuori da quelli lavorativi.



I Consiglieri Comunali del Partito Democratico di San Cataldo, Francesca Cammarata e Marco Cataldo Imera, hanno presentato una mozione con l'obiettivo di migliorare il sistema di conferimento dei rifiuti attraverso una più efficiente comunicazione delle variazioni del calendario da parte dell'Ente Comunale e della ditta affidataria. Inoltre si chiede che i cittadini residenti in zone non servite dal sistema porta a porta possano conferire tutti i rifiuti correttamente differenziati presso i punti mobili senza doversi attenere al calendario previsto per il porta a porta e in orari congrui, anche al di fuori da quelli lavorativi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare