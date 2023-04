Politica 346

San Cataldo, dopo l'attacco per la presentazione di Scopelliti la risposta del consigliere Mangione: "Cialtroneria politica"

Il rappresentante del civico consesso: "La folta presenza dei miei Concittadini, è stata la migliore risposta che si potesse dare ai locali Pieddini"

Da rappresentante dell’istituzione consiliare comunale di San Cataldo, non posso tacere dinanzi agli attacchi strumentali e meschini, perpetrati dai pochi soliti noti Pieddini Sancataldesi che, nonostante tutto, pur di attaccare gratuitamente l’Amministrazione Comunale, scadono in infimi livelli politici, deturpando una manifestazione culturale che ha visto protagonista Giuseppe Scopelliti, autore di un libro autobiografico dal titolo “Io sono Libero”. Ed è proprio dal concetto di Libertà che voglio iniziare la mia, seppur breve analisi, rispetto alle pessime polemiche messi in scena da alcuni esponenti del locale Partito Democratico.

Il gratuito Patrocinio concesso dal Comune di San Cataldo alla presentazione del libro di Giuseppe Scopelliti, altro non ha rappresentato che, voler liberamente concedere una sala Comunale all’Autore e agli autorevoli relatori intervenuti, per presentare un’opera libraria di un Uomo “oggi libero” che, ha il sacrosanto diritto di raccontare la sua storia, la sua disavventura giudiziaria, che lo ha visto pagare un prezzo, ritengo, smisurato alla giustizia, che solo la storia ci dirà se giusto rispetto ai fatti per cui è stato condannato. Libertà significa anche, rispetto per la vita ed i diritti altrui, e da chi difende il diritto a vivere i propri sentimenti senza distinzione di genere, non ci saremmo mai aspettati un gesto infamante e di bassa lega politica.

Voler attaccare l’Amministrazione Comunale Sancataldese, mortificando la dignità personale di un uomo, prima che di un autore, che ha pagato caramente il proprio prezzo alla giustizia, questo sì che rappresenta una pagina mortificante per la politica Sancataldese. La folta presenza dei miei Concittadini, è stata la migliore risposta che si potesse dare ai locali Pieddini che, pur di contrastare il Sindaco e la vice sindaco, hanno toccato livelli che rasentano la “cialtroneria politica”. Mi corre obbligo ringraziare l’Amministrazione Comunale Sancataldese, l’Associazione Culturale San Giorgio e soprattutto Giuseppe Scopelliti che, con la sua eleganza Istituzionale ha dato sicuramente la migliore risposta a chi, buttando solo fango su un uomo che la vita ha messo a nudo dinanzi alle proprie responsabilità, altro non ha fatto che perdere un’occasione per dimostrare che la libertà non si predica ma si professa, anche nelle più banali esternazioni “social” che, fortunatamente, cadono nel vuoto politico più insignificante, in un preciso momento Istituzionale, dove alcuni locali esponenti del Partito Democratico hanno sicuramente perso il senso delle proprie esternazioni, presi da un continuo livore verso l’Amministrazione Comunale Sancataldese. Sono sicuro che la mia e la nostra Città, saprà rispondere nei giusti modi a chi vuole additare il proprio fallimento Politico, ad un normale e coraggioso gratuito Patrocinio. Bartolo Mangione Consigliere Comunale San Cataldo



