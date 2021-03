Salute 375

San Cataldo, donate le uova di Pasqua ai pazienti dell'Hospice

Le uova sono state regalate dal Consorzio Sisifo per una Pasqua all'insegna della solidarietà

Redazione

31 Marzo 2021 10:23

Come ogni anno, da quando il Consorzio opera nella provincia di Caltanissetta, tramite il servizio di Cure Palliative domiciliari, a favore di pazienti affetti da patologie inguaribili, sono state donate, tramite il coordinatore infermieristico Lorenzo Barone e dall'infermiera Oriana Buscemi, le classiche uova pasquali. Partecipando con una donazione alla campagna pasquale dell'UNITALSI, che si occupa di sostegno all'ammalato, è stato possibile dedicare un piccolo pensiero a tutti i pazienti assistiti a domicilio e a quelli ricoverati presso l'Hospice di San Cataldo.

Diretto egregiamente dal dott. Giuseppe Mulè, e coadiuvato dai medici Rosario Paradiso, Giovanni Licata, Fabio Naro, dalla psicoterapeuta dott.ssa Valentina Bordino, dai coordinatori infermieristici Marcello Palermo e Lillo Di Prima, insieme a tutti gli altri componenti del reparto, infermieri, oss e personale ausiliario, fin dal 2012, anno della sua apertura, l'Hospice si occupa di accogliere i pazienti oncologici e non, al fine di lenire le sofferenze degli stessi con adeguate terapie di supporto, e di sostenere i loro cari che si trovano coinvolti nel percorso di malattia. "E' un'occasione, spiega il Vice Presidente di Sisifo, Santo Mancuso, di regalare un sorriso gratuitamente a chi soffre, specialmente ai pazienti ricoverati in ospedale. Un sorriso che non costa nulla ma vale molto."



