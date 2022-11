Attualita 214

San Cataldo, domani si inaugura "La ruota del Rotary Internationale"

L'installazione è stata realizzata dall'ing. Salvatore Lupo e si trova in via Arcangelo Cammarata

Redazione

09 Novembre 2022 15:27

“La ruota del Rotary International” è il nome dell’installazione che verrà inaugurata a San Cataldo giovedì 10 Novembre alle ore 16 in via Arcangelo Cammarata. L'installazione è stata realizzata dall’ing. Salvatore Lupo, nonché socio del Rotary Club San Cataldo, su volontà dell’allora presidente Giuseppe Carrubba, che ha guidato il sodalizio nell’a.s. 21/22, in attuazione del progetto distrettuale “arreda una piazza”, con lo scopo di riqualificare un’area verde della propria Città. L’opera rappresenta una ruota dentata - alta 2mt. - che contraddistingue il Rotary nel mondo, simbolo di servizio e pace tra i popoli. Il Club, con apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale negli scorsi mesi, a firma del presidente Angela Giardina, si fa carico della manutenzione dell’area, contribuendo a migliorare l’immagine che la città offre a chi vi accede o transita per essa. Saranno presenti alla manifestazione il presidente del Rotary Club San Cataldo, il sindaco con la Giunta e altre autorità civili, militari e religiose



