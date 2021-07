Cronaca 233

San Cataldo, distraggono un'anziana e le rubano oro e diverse migliaia di euro

I carabinieri indagano per risalire all'identità dei due malviventi che hanno raggirato la povera donna

Rita Cinardi

18 Luglio 2021 09:54

Furto in casa di un'anziana di 90 anni a San Cataldo. Nella tarda mattinata di venerdì due malviventi, una donna e un'altra persona che l'anziana non ha saputo descrivere, le hanno sottratto monili e diverse migliaia di euro. A quanto pare la donna avrebbe distratto l'anziana con una scusa e l'avrebbe intrattenuta per diverso tempo. Nel frattempo l'altra persona si è introdotta nell'abitazione e una volta dentro la camera da letto ha frugato nei cassetti. Poi i due si sono dileguati. Dopo qualche ora l'anziana è stata accompagnata da un familiare a sporgere denuncia dai carabinieri che indagano su quanto accaduto.



