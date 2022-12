Attualita 125

San Cataldo: dibattito tra Giustizia, fede e diritto in ricordo di Rosario Livatino

L'appuntamento è previsto domani alle ore 17, nell’auditorium "G. Saporito" della B.C.C. "G. Toniolo di San Cataldo"

Redazione

Martedì 20 dicembre alle ore 17, nell’auditorium “G. Saporito” della B.C.C. “G. Toniolo di San Cataldo”, si terrà un incontro di studio in ricordo di Rosario Livatino intitolato “Giustizia, Fede e Diritto”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Le Spighe” di San Cataldo con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Caltanissetta e del Comune di San Cataldo.

Nel corso dei lavori interverranno: Giuseppe Livatino, primo postulatore della causa di beatificazione, Giovanbattista Tona, magistrato, e Pierluigi Zoda, presidente dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta. Le conclusioni saranno affidate da sua S.E. Maria Grazia Vagliasindi, presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta. Modererà l’avvocato Salvatore Falzone.

“Il trinomio Giustizia, Fede e Diritto – afferma l’avv. Falzone – indica l’ideale congiunzione degli stessi concetti a partire dalla vicenda umana e spirituale di Livatino, primo magistrato martire, beatificato il 9 maggio 2021. Secondo il pensiero del Giudice assassinato dalla mafia nel 1990 sulla statale 640 – continua Falzone – contrapporre le entità della fede, del diritto e della giustizia (intesa come frutto ultimo del diritto) sarebbe un errore dal momento che queste realtà sono continuamente in reciproco contatto e sottoposte quotidianamente a un confronto ora armonioso ora lacerante, ma sempre vitale”.

Agli avvocati che parteciperanno saranno riconosciuti due crediti in materia di formazione obbligatoria. All’incontro parteciperà anche una delegazione di docenti e alunni di tre istituti scolastici di San Cataldo: Scuola Media Carducci di San Cataldo, Liceo Artistico Juvara e Istituto Professionale Agrario Livatino.



