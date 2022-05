Cronaca 1448

San Cataldo, dà in escandescenze e crea il panico in strada: appicca il fuoco e minaccia di far esplodere una bombola

Intervento, martedì sera, di poliziotti e carabinieri che hanno riportato l'ordine. L'uomo era ubriaco e fuori controllo

Rita Cinardi

Paura martedì sera in via Regina Margherita a San Cataldo dove un uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha dato in escandescenze gettando da casa elettrodomestici e arredi e appiccando un incendio. L'episodio si è verificato intorno alle 21.15 quando il 36enne marocchino, residente in un'abitazione al piano terra, ha appiccato il fuoco ad alcuni vestiti al centro della carreggiata. Ad un certo punto l'uomo, secondo quanto raccontato dai presenti alle forze dell'ordine, avrebbe preso in mano una bombola Gpl e dopo aver aperto il gas ha minacciato di avvicinare un accendino. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, e in supporto anche i poliziotti della sezione Volanti. Al loro arrivo l'uomo aveva già gettato, mandandola in frantumi, una televisione, una sedia e un manichino. Carabinieri e poliziotti sono entrati nell'abitazione e hnno fatto calmare il 36enne che è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. All'interno della casa, dove regnava disordine e sporcizia, era presente una bombola di gas chiusa. Adesso per l'uomo scatterà una denuncia per diverse ipotesi di reato.



