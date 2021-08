Politica 190

San Cataldo. Covid, il candidato sindaco Comparato: "Istituire un tavolo di consultazione con le realtà produttive"

"Possiamo e dobbiamo evitare che gli esercenti subiscano e basta"

Redazione

20 Agosto 2021 18:03

“Sconfiggeremo questa pandemia se la combatteremo uniti. Per riuscirci, serve il coinvolgimento di tutti. Ognuno di noi, ricordiamolo, può fare la propria parte. L’emergenza sanitaria ha portato con sé anche un’emergenza economica che non ha precedenti negli ultimi decenni. Ad essere colpite maggiormente, sono state tutte quelle attività, anche nella nostra comunità, che sono rimaste chiuse e che hanno sofferto tantissimo. Non possiamo più permettercelo. Proponiamo, pertanto, di istituire un tavolo di consultazione con le realtà produttive di San Cataldo, così che possono interfacciarsi, confrontarsi e dialogare con la prossima Amministrazione comunale, relativamente a proposte utili per affrontare e superare insieme questa emergenza.

È chiaro che ci si dovrà adeguare ai decreti nazionali e regionali, ma allo stesso tempo, questo organo consultivo potrà avanzare riflessioni e dare il proprio contributo, partecipando concretamente a redigere le ordinanze di competenza del Sindaco. Possiamo e dobbiamo evitare che gli esercenti subiscano e basta. Al contempo, continuiamo a vaccinarci. L’unica vera arma di cui oggi disponiamo, per combattere il Covid, è il vaccino. I dati parlano chiaro, sia sulla sua efficacia che sulla sua sicurezza. Vacciniamoci per l'amore che proviamo verso i nostri cari. Vacciniamoci per i più deboli e per gli indifesi, per gli anziani e per i bambini. Vacciniamoci per tutte quelle persone che non possono farlo.

Tuteliamo e salvaguardiamo la nostra salute e quella di quella di un’intera comunità. Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La vaccinazione è un dovere morale e civico. La libertà è condizione irrinunziabile, ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. Così, sui social, il candidato sindaco Gioacchino Comparato per il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Libertà è Partecipazione e Giovani Democratici.



