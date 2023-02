Salute 609

San Cataldo, corso del cardiologo Calogero Geraci sulle emergenze cardiologiche: dalla diagnosi alla terapia

I medici questa volta hanno incontrato nella Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo il cardiologo Geraci

Redazione

Il defibrillatore e il suo utilizzo tra i temi discussi nel corso della lezione del 24 febbraio 2023 e che rientra nel “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza” avviato nel mese di dicembre. I medici questa volta hanno incontrato nella Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo il cardiologo Calogero Geraci per discutere di emergenze cardiologiche e BLSD.

"Nel corso si parlerà delle emergenze cardiologiche, dalla diagnosi alla terapia. Verra’ trattata la rianimazione cardiopolmonare- ha spiegato il dott. Geraci prima della lezione- si parlerà dell’utilizzo del defibrillatore, quando e come utilizzarlo. I discenti a fine corso dovranno avere un’idea sulle maggiori situazioni di emergenza/urgenza in cardiologia, dovranno conoscere il percorso diagnostico per differenziare le varie urgenze, dovranno conoscere cenni di terapie delle diverse condizioni trattate". Il prossimo incontro del 10 marzo riguarderà gli elementi di Protezione Civile con l'ingegnere Salvatore Saia.



