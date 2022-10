San Cataldo, controlli dei carabinieri: sanzioni per guida in stato di ebbrezza e detenzione di stupefacenti

In particolare sono stati controllati 9 veicoli, identificate 19 persone ed effettuate 5 perquisizioni personali

Nel corso della notte del 22 ottobre i carabinieri della Tenenza di San Cataldo, hanno effettuato un servizio straordinario volto al controllo del territorio sancataldese, elevando un totale di 7 sanzioni. In particolare sono stati controllati 9 veicoli, identificate 19 persone ed effettuate 5 perquisizioni personali. Sono state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada, una patente di guida ritirata, 3 sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ex art. 75, e un soggetto è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza.



