San Cataldo: consiglieri presentano mozione per la categoria catastale degli studi professionali

La proposta di Massimo Emma, Adriano Bella, Vincenzo Naro, Rosario Aprile e Maurizio Lombardo della terza commissione

Redazione

I consiglieri comunali della terza commissione consiliare del comune di San Cataldo, Massimo Emma, Adriano Bella, Vincenzo Naro, Rosario Aprile e Maurizio Lombardo, hanno predisposto una mozione con la quale si propone l'attribuzione della categoria catastale A/10 al comune di San Cataldo, ad oggi non presente, categoria che identifica gli uffici e gli studi professionali privati.

"Considerato che questa categoria risulta necessaria, in quanto rientrano quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale, ed i proprietari degli stessi studi, ad esempio, ad oggi non possono richiedere l’accesso al credito bancario e varie agevolazioni, nonché gli accreditamenti degli stessi studi professionali. Che ad oggi l’attribuzione della suddetta categoria può avvenire solo tramite richiesta all’agenzia delle entrate la quale provvede all’attribuzione utilizzando la categoria A/10 eguagliandola a Caltanissetta e quindi con le tariffe e la conseguente rendita del comune di Caltanissetta, aumentando notevolmente le imposte dirette e indirette gravanti su questo immobile".

Per evitare questa confusione a livello tribuario i consiglieri comunali chiedono che l'amministrazione comunale "si faccia promotrice di una discussione con l’Agenzia, in modo da ottenere inserimento della categoria A/10 nei quadri tariffari delle categorie del comune di San Cataldo".



