San Cataldo, concerto di fine estate: sul palco la Giovane Orchestra Sicula

Le musiche di Morricone, Rota, Bakalov, Williams echeggeranno tra le mura storiche della città

Redazione

Domenica 4 settembre la Giovane Orchestra Sicula guidata dal giovane Maestro Sancataldese Raimondo Capizzi, metterà in scena il nono Concerto di fine estate "Concerto da Oscars". La scelta di rivalutare il centro storico, nella fattispecie piazza Mons. Naro (già piazza Madrice), è stata fortemente voluta dal direttore dell'orchestra Capizzi potendo così mettere in risalto quella che è la bellezza della Chiesa Madre di San Cataldo.

Le musiche di Morricone, Rota, Bakalov, Williams echeggeranno tra le mura storiche della città trasformandola in un set immaginario dove tutti gli spettatori potranno essere protagonisti accompagnati dalle melodie espresse dalla GOS. Così il direttore Capizzi: "siamo arrivati a 9 anni di continua produzione musicale, quest'anno ripropongo il sito dell'anno scorso perché oltre ad essere misticamente suggestivo, mostra un raccoglimento idoneo per lo spettacolo. Quest'anno protagoniste saranno le colonne sonore suonante dalla splendida Giovane Orchestra Sicula in collaborazione con la Corale Renzo Chinnici, il coro gospel Joy's chorus e il liceo musicale Manzoni Juvara di Caltanissetta. Sono contento di portare ogni anno una ventata di musica orchestrale qui dove purtorppo è raro vedere. L'invito è rivolto soprattutto ai giovani per fare capire loro che chi suona in orchestra non suona solo classica, ma può anche suonare musiche che si ascoltano ogni giorno nei film potendosi divertire ed emozionare nel contempo". Ospite della serata il Soprano Liliana Aiera. L'evento è patrocinato dal Comune di San Cataldo e sostenuto dalla BCC Toniolo di San Cataldo, da Lions Caltanissetta dei castelli e dal Liceo musicale Manzoni Juvara di Caltanissetta. L'appuntamento è alle ore 20.30 in piazza Monsignor Naro (già piazza Madrice). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Presenta la serata Assunta Tirrito.



