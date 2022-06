Politica 337

San Cataldo, Comparato e Guttilla annunciano la riduzione tassa occupazione suolo pubblico

"Un traguardo importante - commentano - in un momento di dissesto"

Redazione

“L’Amministrazione comunale di San Cataldo avvia una riduzione sostanziale del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nell’area mercatale. A beneficiarne i lavoratori ambulanti e gli stessi cittadini Sancataldesi. Non è stato un risultato semplice da raggiungere, dal momento in cui, partiti da una situazione di dissesto finanziario dell’ente locale, sono stati necessari mesi di grande impegno e cooperazione da parte di più realtà ed Istituzioni. Nonostante le circostanze tutt’altro che favorevoli, infatti, grazie al lavoro sinergico degli uffici, dei tecnici e dei sindacati, e attraverso un lungo processo di studio e ricerca, siamo riusciti a giungere ad un risultato notevole per tutti i lavoratori operanti in questo comparto”. Così, in una nota congiunta, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’Assessore Marianna Guttilla.

Le nuove tariffe sono state definite con un ultimo incontro tenutosi al Comune, presso la sala consiliare Mancuso, alla presenza del Presidente Provinciale Cidec Domenico Danisi, di Luca Davide Dell’Aira, dei dipendenti comunali degli uffici competenti SUAP e Tributi e dell’Assessore all’Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive Marianna Guttilla. “Un plauso ad ognuno di essi e a tutti coloro che hanno riposto il massimo delle proprie risorse per ottenere quella che non è soltanto una riduzione delle tasse, ma un incentivo alla legalità e al corretto adempimento dei doveri e diritti del cittadino” conclude Comparato.



