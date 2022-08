Attualita 93

San Cataldo, Comparato: "Approvati bandi per la transizione digitale. In arrivo 400 mila euro"

Tutti i progetti sono destinati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione

Redazione

Una vera rivoluzione sta per interessare il nostro Comune. Superano i 400 mila euro i fondi previsti dai bandi già approvati e presentati dalla nostra Amministrazione al Piano di ripresa e resilienza. Tutti i progetti sono destinati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione: dall’adozione della piattaforma Pago-Pa a quella dell’App IO; e ancora, l’adozione delle piattaforme nazionali di Identità digitale Spid e CIE e il progetto "Esperienze del cittadino nei servizi pubblici". Progetti che potenzieranno i servizi che il nostro Comune mette a disposizione dei cittadini sancataldesi. Per questo importante risultato, voglio ringraziare l’ufficio comunale che si occupa di transizione digitale che si è speso senza sosta per redigere i progetti e l’assessore Gabriele Amico per il lavoro di supporto”. Così, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato.

“Nel dettaglio – continua Comparato - sono stati approvati e finanziati i seguenti progetti: 1) Adozione Piattaforma Pago-Pa - Decreto n.23-2/2022 per un importo di € 74.661,00; 2) Adozione App IO; Decreto n.24-2/2022 per un importo di € 32.032,00; 3) Adozione Piattaforme Nazionali di Identità Digitale -Spid e CIE Decreto n.25-2/2022 per un importo di €14.000,00; 4) "Esperienze del cittadino nei servizi pubblici" Decreto n.32-1/2022 per un importo di€ 280.932,00”. “Si tratta di un’opportunità di grande rilevanza per la nostra città, per modernizzare la macchina amministrativa e garantire maggiori e migliori servizi ai cittadini e a questo scopo, risulta fondamentale partire proprio dai servizi, stando sempre più vicini alle persone” conclude Comparato.



