San Cataldo, Comparato: "Andiamo avanti senza esitazioni sulla raccolta differenziata"

Il sindaco e l'assessore all'Ambiente Michele Giarratano, hiedono controlli severi

Redazione

“Nella giornata di giovedì, abbiamo incontrato i nuovi DEC del servizio di nettezza urbana. Da adesso, infatti, i Direttori esecuzione del contratto saranno due, mentre precedentemente ne era previsto soltanto uno. Questo per incrementare la capacità del Comune di vigilare sul servizio di raccolta dei rifiuti di e spazzamento. Una figura che vigila sull’esecuzione del contratto e sul rispetto da parte del Gestore di tutti i suoi obblighi come previsti nel contratto. A loro, insieme all’assessore all’Ambiente Michele Giarratano, abbiamo rappresentato la necessità – nell’ottica di una leale collaborazione tra le parti – di un controllo severo e rigoroso dell’attività del gestore.

Quanto fatto, rappresenta il proseguimento del lavoro intrapreso nei sei mesi di governo della città in cui, pur tenendo conto delle gravi carenze di personale che colpiscono il nostro ente (soprattutto con riferimento alle figure tecniche) e avendo sempre a riferimento la necessità di garantire il servizio alla nostra città, l’Amministrazione si è spesa per migliorare l’efficienza del servizio di nettezza urbana”. Così, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato. “Abbiamo ereditato una situazione drammatica, - dichiarano congiuntamente il sindaco e l’assessore Giarratano - per quanto riguarda la scerbatura (su cui abbiamo preteso e continuiamo a pretendere giornalmente che si provveda a scerbare tutte le vie del nostro centro abitato), fino ad arrivare alla pulizia delle strade e alla raccolta dei rifiuti. Tantissime le problematiche da trattare. Molto deve ancora farsi. Siamo certi che il servizio debba ancora migliorare, sempre in un’ottica di collaborazione con il gestore, ma fermi nella convinzione che sia indispensabile un attento esame degli obblighi contrattuali dello stesso. Continuiamo pertanto la nostra azione, senza esitazioni. Ai Dec del servizio, vanno, quindi, i nostri migliori auguri di buon lavoro”.



“Vogliamo infine congratularci con i cittadini sancataldesi: se nel mese di maggio la raccolta di differenziata è al 71%, il merito è senz’altro loro. Nonché il riconoscimento dato dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori), al nostro Comune, che certifica come il rifiuto organico sia ben differenziato (con una percentuale di residuo non organico inferiore al 3%). Si tratta di elementi che dovranno portare ad una diminuzione nei prossimi anni del costo del servizio di raccolta. Andiamo avanti senza esitazioni” concludono Comparato e Giarratano.



