San Cataldo, Comparato: al via la prima edizione di "Stelle dello sport sancataldese"

Il 28 e 29 gennaio 2023, la città ospiterà per la prima volta l'evento con la partecipazione di esperti del settore sportivo per discutere il tema "Sport, salute e disabilità"

“Il 28 e 29 gennaio 2023, la città di San Cataldo ospiterà per la prima volta l'evento ‘Stelle dello sport sancataldese’, un importante appuntamento che vedrà la partecipazione di esperti del settore sportivo per discutere il tema ‘Sport, salute e disabilità’. La manifestazione prenderà il via dalla Sala Borsellino del Palazzo di Città, sabato 28 gennaio, alle ore 17,30”. A darne notizia, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l'assessore allo Sport Gabriele Amico che apriranno i lavori.

“Altre importanti personalità interverranno durante il convegno, – continuano Comparato e Amico - tra cui il presidente nazionale delle Libertas Andrea Pantano, il presidente regionale della Libertas Pino Mangano, il direttore regionale di Special Olympics Italia Natale Saluci, il tecnico e formatore nazionale Sef-Italia e Special Olympics Pietro Esposito, il presidente FIGC Sandro Morgana, il vice direttore nazionale Tgr Rai e presidente regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, la neurologa Manuela Pennisi, la terapista occupazionale Roberta Zito e il componente della Commissione programmazione dell’Assessorato Sport Regione Siciliana Luigi Cocca.Il giorno successivo, domenica 29 gennaio, alle ore 17:30, presso il Palazzetto dello Sport Maira di San Cataldo, si terrà la premiazione degli atleti sancataldesi e il riconoscimento di tutte le ASD/Società Sportive del territorio. Ringraziamo quindi Salvatore Citrano e Aldo Tirrito quali organizzatori dell’evento e gli sponsor Mobile Horse, Cavaleri Trasporti e Il Giardino dei Fiori”.

Infine, il sindaco Comparato rivolge un invito alla cittadinanza: “Non perdete l'opportunità di partecipare a questo importante evento, per discutere di come lo sport possa contribuire all'inclusione sociale. Vi aspettiamo sabato 28 gennaio presso la Sala Borsellino del Palazzo di Città e domenica 29 gennaio presso il Palazzetto dello Sport Maira di San Cataldo”.



