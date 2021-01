Cronaca 4320

San Cataldo, clienti assembrati in un bar: elevate 18 sanzioni e denunciati due giovani

I carabinieri di Caltanissetta hanno effettuato diversi controlli tra Delia e San Cataldo finalizzati al rispetto delle norme anti-covid

Redazione

02 Gennaio 2021 09:39

Estesa attività preventiva quella messa in atto dai Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta: nelle giornate immediatamente precedenti a quella di capodanno e durante la notte dell’ultimo dell’anno i militari sono stati infatti impegnati nello svolgimento di mirati controlli finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, nonché in un inteso lavoro di natura preventiva allo scopo di scongiurare gli incidenti più gravi che, solitamente, si registrano nel corso delle feste. Nello specifico, tra Delia e San Cataldo, si è proceduto:• alla denuncia a piede libero di pregiudicato 24enne nisseno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed alla contestuale segnalazione alla Prefettura, in qualità di assuntori, di altri due giovani destinatari della cessione; •

alla denuncia a piede libero di un 18enne per ubriachezza;

• ad elevare 18 sanzioni amministrative per mancato rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19;

• a segnalare all’Autorità amministrativa il gestore di un esercizio commerciale di San Cataldo per l’inosservanza dell’obbligo di distanziamento tra gli avventori presenti all’interno del locale.



