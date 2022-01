Attualita 188

San Cataldo, certificati anagrafici rilasciati dalle tabaccherie: siglata intesa con la Fit

Il sindaco Gioacchino Comparato: "Una grande svolta nel processo di digitalizzazione"

Redazione

27 Gennaio 2022

“I mille impegni e le difficoltà del brutto momento sanitario non hanno fermato la voglia di prestare un migliore servizio alla cittadinanza; anche la Giunta del Comune di San Cataldo ha deliberato per attivare i servizi anagrafici nelle tabaccherie associate FIT che consentirà ai cittadini di recarsi presso la tabaccheria di fiducia, spesso aperta sette giorni su sette, per poter ricevere i certificati anagrafici, le visure camerali ordinarie e storiche, i bilanci depositati alla Camera di Commercio e a breve le visure catastali e tanti nuovi servizi”. Si dichiara soddisfatto il Presidente Provinciale di Caltanissetta della Federazione Italiana Tabaccai Giuseppe Collica che elogia il lavoro svolto dal Sindaco Avv. Gioacchino Comparato, la Giunta Comunale, in particolare l'Ass Marco Andaloro e il Vice Sindaco Marianna Guttilla e tutti gli uffici competenti. “Ancora qualche settimana di pazienza - dice Collica - per organizzare la piattaforma tecnica presso le tabaccherie e San Cataldo sarà dotata di questo servizio innovativo”.

Soddisfatti anche il Sindaco Gioacchino Comparato e l'Ass. Marco Andaloro che hanno fortemente voluto realizzare il progetto a beneficio della cittadinanza e che di concerto con gli Organi Comunali Competenti hanno lavorato per la realizzazione dello stesso, trovando grande collaborazione con la FIT e grande sinergia con il Presidente Provinciale Giuseppe Collica riconoscendo la sua professionalità e la sua grande disponibilità. “Si tratta di una grande svolta nel processo di digitalizzazione, che permetterà, da un lato la facilitazione dei rapporti con i cittadini, e dall'altro consentirà di alleggerire l'impegno delle amministrazioni e degli uffici comunali. Un passo molto importante, nel solco della digitalizzazione e della semplificazione. Continueremo ad impegnarci in tal senso, perché sempre di più sia facilitato il rapporto tra Cittadini e Pubbliche Amministrazioni. Così, FIT e l’Amministrazione Comunale sono sempre più vicini ai cittadini” concludono il Sindaco Comparato e l’Assessore Andalaro.



