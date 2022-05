Politica 218

San Cataldo, cambio alla presidenza del gruppo consiliare 5 Stelle: Bella al posto di Alù

Il Movimento 5 Stelle a San Cataldo conta, insieme a Cinzia Naro, 3 consiglieri comunali

Redazione

“Un avvicendamento – rileva Bella – che accolgo con soddisfazione al fine di assicurare la massima trasparenza ed equità nella gestione del Gruppo. Assumo questo ruolo con impegno e dedizione, nella consapevolezza della sua importanza per il movimento politico che rappresento. Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle – San Cataldo conta, insieme a Cinzia Naro, 3 consiglieri comunali, è una forza di maggioranza che continuerà a sostenere con lealtà la Giunta Comparato. Ringrazio i componenti del gruppo consiliare per la fiducia e in particolare David Alù per il proficuo lavoro, svolto in questi mesi con grande impegno, che io cercherò di proseguire in questa direzione.

"Al collega Bella – ha commentato il Capogruppo uscente, David Alù – faccio i migliori auguri per l'importante ed impegnativo ruolo che dovrà svolgere nei prossimi mesi nella certezza che saprà ricoprire il nuovo incarico con quella competenza e passione che rendono il 5 Stelle un MoVimento sempre attento alla salvaguardia della legalità ed a tutela dei cittadini".

Interviene Cinzia Naro “Varie sono state le attività Consiliari, che si sono svolte in questi mesi di presidenza del consigliere David Alù, tra cui la presentazione di alcune mozioni, approvate ad unanimità dal Consiglio Comunale, come l’Appello al Governo della Regione Siciliana per l’aggiornamento della classificazione sismica, appello preso in considerazione dalla Regione stessa che ha aggiornato successivamente l’elenco delle zone sismiche per accedere ai benefici del Sisma Bonus; Presentazione e approvazione del regolamento “Case a 1 Euro”; Richiesta di istituzione di stalli di sosta generico per i veicoli al servizio di persone con disabilità da realizzare in prossimità delle Farmacie ricadenti nel territorio di San Cataldo; Interrogazione riguardante l’attuazione delle misure di sostegno all’emergenza Covid-19 – Buoni spesa -; Interrogazione sulla tempistica di fine lavori ed i tempi di attivazione della isola ecologica – ex Mattatoio -; interrogazione consiliare riapertura parco della pace e manutenzione del verde pubblico; ed altre ancora, già presentate, e a firme congiunte con altre le forze politiche di maggioranza e minoranza, in attesa di essere discusse in aula”.



