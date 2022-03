Politica 397

San Cataldo. Bartolo Mangione passa a Forza Italia e la Lega fa ironia: "Auguri, noi puntiamo sui giovani"

Allo stesso tempo è stato comunicato il nome del nuovo capogruppo in consiglio della Lega, Rosario Aprile

Redazione

“Apprendiamo dalla stampa locale e dai social che il consigliere comunale Bartolo Mangione, eletto alle scorse amministrative di ottobre con la nostra lista "Lega - 3Colombe - Nuova Impronta", è transitato in un’altra formazione politica. Una scelta, quella del consigliere Mangione, di cui non sono state rese note le reali motivazioni, né personalmente, né sui media. La qual cosa se da un lato, potrebbe dispiacerci politicamente, dall'altro, da un punto di vista meramente umano, ci induce ad augurare buona fortuna al consigliere Mangione. Riteniamo, infatti, che il nostro gruppo, formato da uomini e donne sancataldesi, soprattutto giovani, esca ancora più coeso e motivato da questo episodio, pronto a sostenere, con determinazione anche maggiore, il lavoro che sarà portato avanti in Consiglio dal nostro giovane consigliere comunale, Rosario Aprile che pertanto assumerà la carica di nuovo capogruppo della "Lega - 3Colombe - Nuova Impronta", a San Cataldo”. Lo dichiara il direttivo "Lega - 3Colombe - Nuova Impronta" di San Cataldo.

Nella foto: Vania Sparacino, Alda Lo Bianco, Gabriella Cusimano, Valentina Giambrone, Tullia Carrubba, Michele Saetta, Andrea Prizzi, Riccardo Urso, Nello Vecchio, Gianni Pagano, Sandro Martorana, Emilio Aprile



