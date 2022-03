Eventi 246

San Cataldo, atmosfera e riti della Settimana Santa racchiusi in una mostra diffusa

Un modo originale per coniugare storia, tradizione, arte e bellezza

Redazione

Nonostante i tempi incerti e difficili l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, di concerto con l’Associazione Culturale SS. Passione di Cristo, ha chiamato a raccolta tutti coloro i quali, a vario titolo, sono da sempre impegnati nell’organizzazione degli eventi della Settimana Santa sancataldese in un grande progetto condiviso: una Mostra Diffusa che trasmetta l’atmosfera dei tradizionali riti pasquali a cui la città è tanto legata.

Un modo originale per coniugare storia, tradizione, arte e bellezza ma anche, e soprattutto, per alimentare amicizia e collaborazione tra i tanti appassionati della festa più sentita. Trattasi di un percorso che si snoderà in più locali collocati lungo il corso Vittorio Emanuele, l’antico “stratuni di la chiazza”, e che consentirà ai visitatori di ammirare, in più aree espositive tutto ciò che ruota attorno alla Settimana Santa sancataldese: I Sampauluna, le Vare, le Varicedde, i Piccoli Misteri, i Diorami pasquali, i costumi degli attori delle sacre rappresentazioni e le collezioni di armature e panoplie, e, con esse, bighe e accessori vari. E, ancora, le piccole artistiche miniature in legno dei Misteri e dei Sanpaoloni e tutto ciò che possa, in qualche modo, riportarci ai giorni della Passione.

La mostra verrà inaugurata domenica 3 aprile 2022 alle 12 dal celebre autore e compositore monsignor MARCO FRISINA, Direttore del Coro della Diocesi di Roma, subito dopo la Santa Messa che il presbitero celebrerà in Chiesa Madre. In quell’occasione, monsignor Frisina benedirà il restaurato simulacro del Nazareno posto sul nuovissimo artistico fercolo che per l’occasione sarà finalmente presentato alla città. Il restauro, eseguito da Maria Lucia Emma e figlio, è stato finanziato dai soci Claudio Arcarese e Giancarlo Mogavero e il fercolo, realizzato dai soci Giuseppe Carrubba e Vincenzo Provenzano ed arricchito da 14 formelle in terracotta rappresentanti le Vare realizzate da Calogero Barba è stato realizzato grazie al socio onorario, il cavaliere Angelo Bio, residente negli States, grande appassionato della manifestazione sancataldese.

All’esposizione, che si concluderà la Domenica di Pasqua, oltre all’Associazione Amico Medico con le Vare, le Varicedde e i Sanpaoloni e all’associazione SS. Passione con i nuovissimi Piccoli Misteri, partecipano la Sartoria Teatrale Dietro le Quinte di Aldo Miserandino, il Laboratorio Centurio di Francesco Giunta e Giuseppe Ruggieri, l’Associazione Gladius di Umberto Graglia, l’Associazione Raimondo Ruggeri Art Company di Maria Francesca Tona e l’Associazione Antico Mondo di Roberto Naro. Ospite d’eccezione della mostra anche l’Associazione Amici del Presepe di Enna con diciotto splendide riproduzioni tridimensionali in miniatura con suggestive scene della Passione di Cristo. Completano il percorso le artistiche miniature in legno realizzate da Michele Cravotta che per la prima volta esporrà un originale Calvario. Inoltre nella sede di Piazza della Repubblica sarà possibile ammirare, in anteprima, il diorama pasquale realizzato dal compianto regista e socio Aldo Lazzara e donato dalla famiglia all’Associazione. Un modo questo per ricordarlo a due anni dalla sua scomparsa.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 e l’ingresso libero. Si garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza per il Covid19 con obbligo di mascherina. Si ringraziano per la collaborazione don Carmelo Sanguedolce e la Parrocchia di Maria SS. del Rosario e l’Impresa Edile Butera.

Questi i punti dell’esposizioni: Sala conferenze Toniolo di Piazza Crispi, Auditorium Gaetano Saporito di Corso V. Emanuele n.165, Palazzo Butera di Corso V. Emanuele n.153, il Salone parrocchiale della Chiesa di Maria SS. del Rosario di Corso V. Emanuele n.122, i locali Lauricella, accanto la Pizzeria il Principe, di Corso V. Emanuele n.74, Piazza della Repubblica e il negozio Emporio Natura Bio di Corso V. Emanuele n.117/A.



